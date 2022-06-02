2022/06/02 | 14:10 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بايدن قادم لـ السعودية .. وهذه هي الملفات التي يحملها معه!) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: Bjln__EMY3E
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بايدن قادم لـ السعودية .. وهذه هي الملفات التي يحملها معه!) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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