أبرزهم ماني.. ليفربول قد يخسر 10 لاعبين هذا الصيف

2022/06/02 | 14:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ رغم منافسته على الألقاب الكروية الكبرى لموسم 2021-2022، وفوزه بكأس الاتحاد الإنكليزي وكأس رابطة الأندية الإنكليزية المحترفة ووصوله لنهائي دوري الأبطال، وإنهاء سباق “البريميرليغ” بفارق نقطة عن مانشستر سيتي، إلا أن 10 لاعبين بمقدورهم ترك ليفربول هذا الصيف.ووفق تقرير لصحيفة “ميرور” البريطانية، فإن السنغالي ساديو ماني يأتي على رأس قائمة اللاعبين الذين […]

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ليفربول قد يخسر 10 لاعبين هذا الصيف أولاً على ايرث نيوز.

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