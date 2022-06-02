2022/06/02 | 14:18 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

من المعروف ان العراق يستورد معظم احتياجاته من السلع الغذائية والخدمية والصناعية وغيرها، وبينما كان الاستيراد يكلف قرابة 40 مليار دولار، يبدو أن ارتفاع الاسعار والتضخم عالميًا سيتطلب تحويل اموال اكبر من العملة الصعبة من العراق الى الخارج لتغطية الاستيرادات.

وبلغت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة خلال الأسبوع الحالي أكثر من مليار دولار، مايعني قرابة 4 مليار دولار شهريًا، او 48 مليار دولار سنويًا، اي بارتفاع يعادل نحو 20% مقارنة بالسنوات القليلة الماضية، وذلك بفعل ارتفاع اسعار السلع عالميًا، الامر الذي قد يؤدي لاستنزاف العملة الصعبة من البنك المركزي.

وباع البنك المركزي باع خلال الاسبوع الحالي للأيام الخمسة التي فتح بها المزاد وابتداء من الاحد ولغاية الخميس مليارا واحداً و 50 مليونا و736 الف دولار، بمعدل يومي بلغ 210 مليونا و147 الفا و 300 دولارا، مرتفعا بمقدار 23.76% عن الاسبوع الماضي”.

واعلى مبيعات للدولار كان ليوم الاثنين حيث بلغت فيها المبيعات 216 مليونا و196 الفا و141 دولارا، فيما كانت أقل المبيعات ليوم الاربعاء التي بلغت فيها المبيعات 203 ملايين و900 ألف دولار.

وذهبت معظم هذه المبيعات على شكل حوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع الدولار المحول لحسابات المصارف في الخارج، اضافة الى البيع النقدي 1460 دينارا لكل دولار.

وعزا خبراء ارتفاع مبيعات البنك المركزي وخاصة الحوالات الخارجية الى ارتفاع اسعار السلع عالميًا، الامر الذي دفع التجار والمستوردين لسحب اموال اكبر لتغطية استيراداتهم، الامر الذي سيجعل ارتفاع اسعارالنفط وبالتالي ارتفاع احتياطات البنك المركزي يدور في حلقة مفرغة كونه سيذهب لتغطية الاستيرادات بعد ارتفاع اسعارالسلع.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع الاسعار عالميًا يستنزف خزين العملة الصعبة في البنك المركزي العراقي) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع الاسعار عالميًا يستنزف خزين العملة الصعبة في البنك المركزي العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).