2022/06/02 | 14:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، القبض على مطلوب بتهمة تجارة الأسلحة في البصرة.

وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن البصرة التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن وبالتنسيق مع قيادة عمليات البصرة، من القاء القبض على أحد المطلوبين للقضاء بتهم تجارة الأسلحة في المحافظة".

وأضافت أن "المتهم ضبط بحوزته على كميات كبيرة من الأسلحة والأعتدة مختلفة كانت مخبأ داخل منزله"، لافتة إلى أنه "تم التعامل مع المواد المضبوطة أصوليا وإحالة المتهم إلى القضاء".

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