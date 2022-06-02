2022/06/02 | 14:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حنان_بديع ضجت وسائل الإعلام منذ شهور بقضايا التشهير لكل من النجمة آمبر هيرد والنجم الشهير جوني ديب، والتي كشفت أسراراً كثيرة في حياة الثنائي، وهي واحدة من بين العلاقات التي شغلت الرأي العام لفترة طويلة، ووصل النزاع فيها إلى ساحات القضاء، فتبادل الثنائي الاتهامات بالعنف الأسري!بالطبع المثير للدهشة هو اعتراف الفنان بتعرضه للعنف من زوجته وهو النجم الشهير، الناجح، الثري، ضخم البنية!! في الواقع، كما يوج ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العنف ضد الرجل - حنان بديع) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العنف ضد الرجل - حنان بديع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).