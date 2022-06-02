2022/06/02 | 14:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يشهد الوسط الرياضي العراقي وكرة القدم بشكل خاص، ظاهرة إقالة المدربين بالتراضي بين المدرب والنادي.وقال مصدر رياضي مطلع لـ”ايرث نيوز” إن “إقالة المدرب بالتراضي، بالرغم من إنها ظاهرة معروفة عالمياً لكنها للأسف لا تطبق بطريقة صحيحة في العراق وأصبحت باباً من أبوا الفساد”.وبين أن “الهيئات الإدارية في العراق تعتمد هذه الطريقة […]

ظهرت المقالة الإقالة بالتراضي..



باب من أبواب الفساد في الأندية العراقية أولاً على ايرث نيوز.

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