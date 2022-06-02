أسئلة أمتحانية سُربت.. الجميع يبحث والفاعل ما يزال مجهولا وسط شكوك بتسريبها لأولاد المسؤولين

2022/06/02 | 14:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – تقرير: محمود الحسيني

أيام وليالي طويلة قضاها طلبتنا في السهر والتعب، تحت وطأة الظروف القاهرة، التي يكابدونها من اجل نيل الطموح ورسم مستقبلهم والوصول الى مبتغاهم ليكونوا عنصرا فعالا في هذا البلد ومنطلق لمستقبلهم واحلامهم البسيطة .

وبعد كل هذا التعب المضني، استفاق طلبتنا متسلحين بتعبهم وسهرهم لأداء امتحان مادة الرياضيات، على قرار مفاجئ من وزارة التربية، بتأجيل الامتحانات الى اشعار اخر، بسبب تسريب الأسئلة!

وقررت وزارة التربية، اليوم الخميس، تأجيل امتحانات الصف الثالث متوسط بسبب تسريب الأسئلة.

وذكرت الوزارة في وثيقة حصلت عليها (بغداد اليوم)، أنها " قررت تأجيل امتحانات الصف الثالث متوسط الى اشعار اخر بسبب تسريب أسئلة مادة الرياضيات على المواقع التواصل الاجتماعي".

وأضافت أنه "سيتم تشكيل لجنة تحقيق وزارية عاجلة تتولى التحقيق بالموضوع ومحاسبة المقصرين وفقاً للقانون".

وتبع هذا القرار توضيحا من وزارة التربية، أصدرته بشأن تسريب الأسئلة، فيما أشارت إلى عدم وجود توجه لإعادة الامتحانات التي أجريت لمواد الثالث المتوسط.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق، في تصريح تابعته (بغداد اليوم)، إن "قرار تأجيل امتحانات الثالث المتوسط، جاء حرصاً على عدم تكرار موضوع تسريب الاسئلة وحفاظا على جهود الطلاب من الضياع"، مؤكدا "جاهزية الوزارة لاقامة الامتحانات".

واوضح، ان "التحقيق بموضوع تسريب الاسئلة، بيد الجهات الامنية المختصة ذات العلاقة لكونه يمس امن الدولة والمجتمع"، لافتا الى "هناك امور لايمكن الافصاح عنها لسرية الموضوع ولفسح المجال امام الجهات الامنية للتحقيق بهذا الشأن".

واضاف، ان "حتى الان لا يوجد توجه باعادة الامتحانات للمواد التي اجريت، وموضوع التأجيل يخص فقط مادة الرياضيات والمواد التي لم يتم تقديمها"، مبينا ان "التأجيل الى اشعار اخر، من اجل اخذ الحيطة والحذر من تكرار موضوع التسريب مرة اخرى".

اللجان التحقيقة جاهزة، فقد وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بتشكيل لجنة خاصة بإجراء تحقيق كامل للتسريبات في وزارة التربية.

وذكر المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه بتشكيل لجنة تحقيقية خاصة بإجراء تحقيق كامل للتسريبات وسيتم معاقبة كل شخص أو جهة متورطة بالأمر".

هذا القرار أصاب الطلبة بالاندهاش والغضب بنفس الان، وقد عبر عنها احد الطلبة الذي وثق مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، وتابعته (بغداد اليوم) يظهر طالباً عراقياً يعبر عن غضبه ويكشف ان الاسئلة يتم تسريبها لأبناء المسؤولين .

وترامت قصص وروايات كثيرة في الساحة حول اسباب التسريب ومن المسؤول عنه، اصابع اتهام لا تحصى وجهت للوزارة ومسؤوليها، طلاب واهالي ومصادر كثيرة اخرى رسمية وغير رسمية تعزو السبب الى خلل في عمل الوزارة التي تعاني فسادا تغلغل في مفاصلها.

(حليمة محمد)، والدة إحدى الطالبات المشاركات في الامتحان تقول: ان “الطالب هو من يدفع الثمن دائما سواء في إعادة الامتحان تحت ضغط نفسي كبير وفي ظل طقس حار"، والأدهى من ذلك ان وزارة التربية تعهدت بمعالجة هذه الظاهرة المؤسفة.

ويشدد (كاظم درباش)، اب احد التلاميذ على "ضرورة محاسبة وزير التربية والمسؤولين على الكونترول ووضع حد للعملية الامتحانية خصوصا والعملية التربوية عموما لأنها أهم من العملية الانتخابية ولكون العملية الامتحانية ترتبط بمستقبل البلد"، متسائلا "ما هو ذنب الطالب الذي يدرس باجتهاد في أن يضيع جهده بعد تسريب الأسئلة مقابل مبالغ مالية ونجاح آخرين بعد دفع سعر الأسئلة".

هذا القرار من وزارة التربية لم يمر مرور الكرام، بل كانت له ردة فعل سياسية وشعبية كبيرة، منها طالت وزير التربية نفسه والكادر المتقدم في وزارته.

ودعت النائب عن الجيل الجديد، سروة عبدالواحد، الادعاء العام الى تحريك شكوى ضد وزير التربية ووكلاء الوزارة، وبعض المسؤولين فيها.

وبعد ردود الفعل الكبيرة أعلنت وزارة التربية، التوصل لبعض الخيوط للمتورطين بتسريب "اسئلة الرياضيات" للصف الثالث المتوسط.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "هناك تحقيقات عاجلة منذ ساعات الفجر الأولى داخل وزارة التربية بمشاركة جهات أمنية تعمل على التحقيق في هذا العمل الخطير"، كاشفة عن "التوصل الى خيوط بعض المتورطين الذين تعمدوا على تسريب الاسئلة لغايات رخيصة ودنيئة".





وأضافت، أنها ستقوم "بعرض الفاعل امام القضاء لينال جزاءه العادل بأشد العقوبات التي يستحقها جراء فعله الآثم"، لافتة الى انها "ستبقى حريصة دوماً على مجهود الطلبة الدراسي وأكدت الوزارة، أن "تسريب اسئلة امتحان مادة الرياضيات لن يمر بسهولة ، وان من قام بهذا الفعل المشين خاب فألهُ وسيحاسب أمام الشعب قريبا".

الى ذلك اتهم ائتلاف دولة القانون، اليوم الخميس، ما اسماهم (البعض)، ممن يعمل على تهديم النظام السياسي ومن بين هؤلاء اولئك الذين سربوا أسئلة الامتحانات المتوسطة.

قال عضو الائتلاف فاضل موات لـ (بغداد اليوم)، ان "جبهة تهديم النظام السياسي يقودها دعاة هدم النظام والعملية السياسية وتعمل على الاضرار بكل المجالات والفئات".

وأضاف ان "الاضرار بالعملية التربوية والتعليمية هو جزء من هذا العمل فمن قام بتسريب اسئلة الصف الثالث المتوسط هم جزء من أؤلئك".

وتابع "لا يجب ان يكون التعامل مع هذا الموضوع كبقية المواضيع فليس من المنطقي ان يصل الخراب للعملية التربوية والتعليمية بهذا الشكل".

من جانبها اعلنت هيئة النزاهة الإتحادية، اليوم الخميس، عن اجراءها تحقيقا بشأن تسريب اسئلة الصف الثالث المتوسط. وقالت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل الموضوع، أشارت إلى صدور توجيهٍ فوريٍّ يوم الثلاثاء الماضي عن رئيس الهيئة القاضي (علاء جواد الساعدي) بتأليف فريق عملٍ، والذي انتقل بدوره إلى وزارة التربية للتحرِّي والاستقصاء عن معلوماتٍ تداولتها بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي رصدها المركز الإعلاميُّ في الهيئة تفيد بحدوث تسريب الأسئلة الامتحانيَّة الوزاريَّة لمادَّة اللغة الإنكليزيَّة - الدراسة المُتوسطة للعام الدراسي الحالي 2021 – 2022، فضلاً عن التحقيق في تسريب الأسئلة الامتحانية لمادة الرياضات".واوضحت ان "رئيس هيئة النزاهة وضع سقفاً زمنياً محدداً لاستكمال عمليَّات التحرِّي والتقصِّي، وإجراء التحقيق وتحديد الجهات المُقصِّرة"، مؤكدةً أنَّ "عمليات التحري والتقصي والتحقيق ما زالت مستمرة؛ تمهيداً لعرض النتائج على السيد قاضي التحقيق المُختصِّ؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة اللازمة بشأنها".

ونوّهت الى انها "شخَّصت عدم وضع وتفعيل كاميرات المُراقبة داخل غرف خزن أسئلة الامتحانات الوزاريَّة، على الرغم من توصيتها بذلك؛ لتفادي أيَّة خروقاتٍ قد تحصل فيها، مع وضع آليةٍ مناسبةٍ بخصوص الإشراف على مراقبة الكاميرات، وضرورة حفظ الأسئلة في مكانٍ آمنٍ".

ولم يخرج مجلس النواب العراقي من هذا الجدل الكبير، حيث كان له موقف تجسد من خلال اعلان لجنة التربية النيابية، اليوم الخميس، عن عقد اجتماع عاجل حول تسريب اسئلة امتحانات الثالث المتوسط.

وقالت عضو اللجنة انتصار الغرابي للوكالة الرسمية وتابعته (بغداد اليوم)، ان "اللجنة عقدت اجتماع عاجل بخصوص تسريب اسئلة امتحانات الثالث المتوسط".

وأضافت ان "اللجنة ستتخذ قرارا بشأن ذلك".

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