استخبارات البصرة تضبط مطلوبا بحوزته كميات كبيرة من الأسلحة والأعتدة

2022/06/02 | 14:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

تمكنت استخبارات وأمن البصرة، اليوم الخميس، من ضبط مطلوبا بحوزته كميات كبيرة من الأسلحة والأعتدة.

واوضحت المديرية في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن البصرة التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والأمن وبالتنسيق مع قيادة عمليات البصرة، من ضبط أحد المطلوبين للقضاء بتهم تجارة الأسلحة في محافظة البصرة"

واضاف ان "تم ضبط بحوزة المعتقل كميات كبيرة من الأسلحة والأعتدة المختلفة، كانت مخبأة داخل منزله، رُفعت المواد وأُحيل المتهم الى القضاء".

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