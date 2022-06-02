دول بجزر جنوب المحيط الهادئ في مركز تنافس جيوسياسي.. ما هي ولماذا تهتم الصين والغرب بها؟

2022/06/02 | 14:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالنسبة للعديد في الخارج، تعتبر الدول في جزر جنوب المحيط الهادئ جنة استوائية، غريبة ونائية.لكن بؤرة النشاط الدبلوماسي المكثف من الصين، جزء من حملة صينية للتأثير، هذا يحول القارة الزرقاء المحيطية إلى منطقة من المسابقة الجيولوجية بين الصين وخصومها الغربية.

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