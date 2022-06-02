2022/06/02 | 14:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن نادي ريال مدريد الاسباني، ضم المدافع الألماني انتوني روديغر، بشكل رسمي من تشيلسي.وذكر النادي في بيان أن “نادي ريال مدريد توصل إلى اتفاق مع اللاعب أنطونيو روديغر ، الذي سيرتبط بالنادي على مدى المواسم الأربعة المقبلة”.وبين أن “يوم الاثنين المقبل 20 حزيران ، الساعة 12:00 في سيوداد ريال مدريد ، […]

ظهرت المقالة رسمياً..



روديغر لاعباً لريال مدريد أولاً على ايرث نيوز.

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