محكمة القضاء الاداري ترد دعوى محافظ صلاح الدين المقال (وثيقة)

2022/06/02 | 14:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفضت محكمة القضاء الإداري، طلب محافظ

صلاح الدين المقال عمار جبر خليل في

إصدار أمر ولائي ضد قرار تكليف إسماعيل

الهلوب بديلا عنه.

جاء ذلك وفقا للقرار الصادر عن المحكمة

والمذيل بتوقيع رئيسها المستشار أح

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