القضاء يصدر مذكرة قبض جديدة بحق الإعلامي سرمد الطائي (وثيقة)

2022/06/02 | 14:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر القضاء العراقي، اليوم الخميس،

مذكرة قبض بحق الاعلامي "سرمد الطائي"

بتهمة اهانة المؤسسة القضائية.

وجاء في كتاب رسمي عن رئاسة محكمة

استئناف بغداد / الكرخ، وموجه الى نقابة

الصحفيين العراقيين، تحصلت

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