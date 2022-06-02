اعتقال امرأتين بحوزتهن كميات كبيرة من المخدرات في الفلوجة

2022/06/02 | 14:44 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..أفاد مصدر في جهاز الامن الوطني في قضاء الفلوجة بمحافظة الانبار، الخميس، بالقاء القبض على امرأتين وبحوزتهن كميات كبيرة من الحبوب المخدرة بكمين وسط القضاء.وقال المصدر في تصريح لوكالة / المعلومة/ ان ” قوة امنية من جهاز الامن الوطني في مدينة الفلوجة نصبت كمينا لامرأتين قادمتين من بغداد وبحوزتهن كيلو ونصف من […]

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