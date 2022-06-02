2022/06/02 | 14:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع

أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، اهتمام العراق بتنمية العلاقات الثنائية والتعاون المشترك مع كندا.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "الكاظمي، استقبل سفير كندا لدى العراق غريغوري غاليغان والوفد المرافق له".

واوضح، انه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية تطويرها في المجالات السياسية، والاقتصادية، والثقافية، والتعليمية، فضلاً عن تعزيز التعاون الأمني في نطاق الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية، وفي إطار المشورة، والتدريب، والتبادل الاستخباري".

وأكد الكاظمي خلال اللقاء "اهتمام العراق بتنمية العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين العراق وكندا وبما يعزز المصالح المتبادلة بين الشعبين الصديقين".

ونقل السفير غاليغان تحيات الحكومة الكندية إلى رئيس مجلس الوزراء، معربا عن رغبة حكومته "في تعزيز أواصر الصداقة مع العراق، وتطوير التعاون الثنائي على مختلف الصعد والمستويات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يؤكد اهتمام العراق بتنمية العلاقات الثنائية والتعاون المشترك مع كندا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يؤكد اهتمام العراق بتنمية العلاقات الثنائية والتعاون المشترك مع كندا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).