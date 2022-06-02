الكاظمي يستقبل السفير الكندي لدى العراق

2022/06/02 | 14:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، سفير كندا لدى العراق غريغوري غاليغان والوفد المرافق له.

وذكر المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان، تلقى “ناس” نسخة منه، (2 حزيران 2022)، انه “جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية تطويرها في المجالات السياسية، والاقتصادية، والثقافية، والتعليمية، فضلاً عن تعزيز التعاون الأمني في نطاق الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية، وفي إطار المشورة، والتدريب، والتبادل الاستخباري”.

وأكد الكاظمي خلال اللقاء “اهتمام العراق بتنمية العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين العراق وكندا وبما يعزز المصالح المتبادلة بين الشعبين الصديقين”.

ونقل السفير غاليغان من جانبه، بحسب البيان “تحيات الحكومة الكندية إلى رئيس مجلس الوزراء، وأعرب عن رغبة حكومته في تعزيز أواصر الصداقة مع العراق، وتطوير التعاون الثنائي على مختلف الصعد والمستويات”.

المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء

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