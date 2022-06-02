2022/06/02 | 14:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ علق المدافع الألماني أنتوني روديغر، على انتقاله لريال مدريد الإسباني.وقال روديغر في منشور عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” “أنا فخور بأن أعلن أنني سأنضم إلى ريال مدريد، أنا متحمس للغاية لجميع التحديات القادمة ولا أستطيع الانتظار للعب أول مبارياتي لهذا النادي الضخم”.وبحسب بيان النادي الملكي، فإن روديغر سيلعب لمدة أربع سنوات […]

ظهرت المقالة أول تعليق من روديغر بعد انتقاله إلى ريال مدريد أولاً على ايرث نيوز.

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