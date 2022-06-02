المغرب يسجل أول إصابة بجدري القرود

2022/06/02 | 14:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن التلفزيون الرسمي المغربي، اليوم الخميس، تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بجدري القرود.وأفاد المصدر أن الحالة المسجلة لمسافر قادم من دولة أوروبية، ورصدت في إطار البروتوكول الموضوع في المملكة منذ الإعلان عن الإنذار الصحي العالمي بخصوص انتشار جدري القرود.وكان المغرب قد عزز إجراءات المراقبة الصحية في مختلف نقاطه الحدودية سواء البرية […]

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