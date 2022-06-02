بورصة العراق تغلق على انخفاض في الاسبوع الاخير من ايار

2022/06/02 | 15:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

نظم سوق العراق للأوراق المالية، خلال الأسبوع الاخير من شهر ايار 2022 خمس جلسات تداول من يوم الاحد المصادف 29/05/2022 الى يوم الخميس المصادف 02/06/.2022.

ووفقا لبيان عن السوق بلغ عدد الأسهم المتداولة خلال هذا الأسبوع أكثر من (10) مليار سهم، فيما بلغت قيمت الأسهم المتداولة في هذا الأسبوع أكثر من (13) مليار دينار.

وأغلق مؤشر التداول في السوق لأول جلسة من الأسبوع على (572.59) نقطة بينما اغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على (571.62) نقطة محققا بذلك انخفاضا مقداره (0.17%) عن اغلاقه في اول الجلسة.

ونفذت خلال الأسبوع أكثر من (3200) عقد بيع وشراء على أسهم الشركات المدرجة في السوق.

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