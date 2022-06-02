2022/06/02 | 15:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – البصرة

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو مصور داخل مستشفى البصرة التعليمي، تحدث عن أخطاء طبية أودت بحياة عدة نساء مريضات في المستشفى.

وادعى المتحدثون في الفيديو، الذي حصلت عليه (بغداد اليوم)، ان أخطاء طبية أدت الى موت عدد من المريضات، بذهاب أوراق وتحليلات خاصة بمريضة معينة الى مريضة أخرى.

وشهدت المراكز الصحية المنتشرة في العراق، اخطاء طبية كثيرة من هذا القبيل ادت الى موت بعض المرضى، او تفاقم الحالة الصحية لاخرين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مشهد مؤلم.. خطأ طبي ينهي حياة مريضة في مستشفى الصدر التعليمي وسط البصرة (فيديو)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مشهد مؤلم.. خطأ طبي ينهي حياة مريضة في مستشفى الصدر التعليمي وسط البصرة (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).