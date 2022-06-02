2022/06/02 | 15:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت السلطات الأوكرانية باللوم على روسيا بعد هجوم صاروخي تسبب بسحابة برتقالية اللون تشكلت في السماء في شرق أوكرانيا.تقول السلطات الأوكرانية إن الهجوم الصاروخي الروسي أستهدف خزان لمادة حامض النتريك في المنطقة الصناعية في مدينة سيفيرودونتسك بشرق أوكرانيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد سحابة برتقالية اللون في السماء.. وأوكرانيا تلقي باللوم على هجوم صاروخي روسي) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد سحابة برتقالية اللون في السماء.. وأوكرانيا تلقي باللوم على هجوم صاروخي روسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).