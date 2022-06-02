زيلينسكي: روسيا تحتل حوالي 20 بالمئة من أراضي أوكرانيا

2022/06/02 | 15:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في كلمة مصورة بالفيديو أمام برلمان لوكسمبورغ، الخميس، إن روسيا تحتل حاليا حوالي 20 في المئة من أراضي أوكرانيا.

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