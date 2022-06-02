التربية: جهات امنية تحقق بتسريب الاسئلة وسوف نصدر توصيات بهذا الخصوص عند انتهاءها 

2022/06/02 | 15:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد المتحدث باسم وزارة التربية، حيدر فاروق، اليوم الخميس، أن جهات منية تحقق بتسريب الاسئلة الخاصة بامتحانات صف الثالث المتوسط، مبينا ان الوزارة سوف تصدر توصيات بهذا الخصوص عند انتهاء التحقيقات.وقال فاروق، لوكالة ايرث نيوز، إنه “بعد ما تم تداول الاسئلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليس فقط تأجيل مادة الرياضيات، قررت وزارة […]

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