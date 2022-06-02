2022/06/02 | 15:34 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

أعلن النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، شاخوان عبد الله، اليوم الخميس، إستجابة وزارتي الكهرباء والنفط لتوصيات اللجنة النيابية الخاصة لمتابعة ملف أزمة الكهرباء.

وقال المكتب الإعلامي للنائب الثاني لرئيس مجلس النواب في بيان تلقته وكالة خبر برس (واخ)، أن “نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله أحمد، ترأس الإجتماع التكميلي لسلسلة الإجتماعات السابقة للجنة النيابية الخاصة بعضوية نواب من لجنتي الكهرباء والطاقة والنفط والغاز، لمتابعة أزمة الكهرباء، وقد جرى مناقشة أسباب وتداعيات ملف الكهرباء وبحث السبل الكفيلة لمعالجة المشكلات وسد النقص في الطاقة الكهربائية، وإنهاء معاناة المواطنين في جميع المحافظات”.

واكد عبد الله “إستجابة وزارتي الكهرباء والنفط في الحكومة الإتحادية لتوصيات اللجنة الخاصة، وإصدار القرارات، وتوجيه العمل على زيادة ساعات توفير الكهرباء في المناطق وتجهيز المولدات الأهلية بالوقود وتنظيم الجداول وفق الإحتياجات لضمان إستمرار الطاقة الكهربائية والسيطرة على أسعار الأمبير وتحديدها بما يخفف من كاهل عامة المواطنين”.

وأوضح عبدالله أنه “سيتم إعداد تقرير مفصل عن جهود اللجنة وإدراج التوصيات وما تحقق من نتائج إيجابية في ملف أزمة الكهرباء”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النائب الثاني لمجلس النواب يعلن ملف الكهرباء على طاولة مجلس النواب.. والكهرباء تستجيب) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النائب الثاني لمجلس النواب يعلن ملف الكهرباء على طاولة مجلس النواب.. والكهرباء تستجيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).