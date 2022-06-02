السعودية: سنستقبل مليون حاج خلال موسم الحج الحالي

2022/06/02 | 15:35 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: متابعة

صرح وزير الحج والعمرة توفيق بن فوزان الربيعة، اليوم الخميس، أن موسم حج هذا العام سيستوعب مليون حاج خلال هذا العام.

ونقلت مصادر صحفية سعودية عن الوزير قوله: أن “الاستعدادات اكتملت ونعمل على ضمان صحة الحجاج خلال حج هذا العام”، مبينا أن “التقنيات الرقمية ستساعدنا في تنظيم حج هذا العام بشكل مثالي، وبطاقة الحج الذكية سيجري تطبيقها هذا العام”.

وأضاف: “رؤية 2030 تستهدف تسهيل استقبال المعتمرين بأعداد أكبر، وأطلقنا خدمة إلكترونية للتقديم على العمرة بعيدا عن الحملات”، مشيرا إلى أن “تأشيرة الزيارة للعمرة تصدر خلال 24 ساعة الآن”.

وأفاد بأنه “تم إطلاق خدمة إلكترونية للتقديم على العمرة من خارج المملكة”.

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