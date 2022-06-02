(بغداد اليوم) تنشر نتائج الامتحانات الوزارية لمحافظة كربلاء

2022/06/02 | 15:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كربلاء

تنشر وكالة (بغداد اليوم) نتائج الامتحانات الوزارية الدور الأول تربية كربلاء للعام الدراسي 2021 ـ 2022 ، وفق ما وردتنا من وزارة التربية.

https://drive.google.com/drive/folders/1ZzwGav9GkMhaKU3rgsiTCaooNZEDkCCk

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