2022/06/02 | 15:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتم استغلال المسافرين الصينيين اليائسين من قبل المضاربين الذين يشترون تذاكر الطيران ويطلبون أسعارًا باهظة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كيف سيطر سماسرة تذاكر الطيران على سوق السفر في الصين؟) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كيف سيطر سماسرة تذاكر الطيران على سوق السفر في الصين؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).