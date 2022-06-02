محافظة بغداد تحدد الحصة الوقودية للمولدات خلال حزيران

2022/06/02 | 15:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت محافظة بغداد، اليوم الخميس، تحديد الحصة الوقودية للمولدات خلال شهر حزيران الجاري، بعد التنسيق مع شركة توزيع المنتجات النفطية.وقال معاون محافظ بغداد لشؤون الطاقة قيس عبيد الكلابي في بيان ورد لوكالة ايرث نيوز ، إنه “تم تحديد حصة المولدات الحكومية والاهلية من الكاز لشهر حزيران الجاري بـ 20 لتر لكل واحد […]

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