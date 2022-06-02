اللجنة المالية النيابية: حكومة الكاظمي كشك لبيع النفط

2022/06/02 | 15:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..وصف عضو اللجنة المالية النيابية ثامر ذيبان، الخميس، الحكومة بانها “كشك” مخصص لبيع النفط فقط.وقال ذيبان في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “الحكومة لا تمتلك خطط اقتصادية غير انها عبارة عن كشك لبيع النفط وميزانيتها التشغيلية تعادل ميزانيات دول مجاورة”.وأضاف، ان “حكومة الكاظمي فشلت في استثمار زيادة أسعار النفط في […]

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