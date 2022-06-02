2022/06/02 | 15:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "ذاً ثمة وليمة جديدة على مائدة الفاسدين.والتهام أملاك الدولة تتطلب نصاباً سياسياً تستأنف فيه الطبقة الحاكمة قدرتها على مواصلة النهب"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لهذه الأسباب أعيد انتخاب نبيه بري) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لهذه الأسباب أعيد انتخاب نبيه بري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).