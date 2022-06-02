نقابة الصحفيين العراقيين: سنتخذ الاجراءات المناسبة بحق كل من يتجاوز اويستهدف القضاء

2022/06/02 | 15:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنكرت نقابة الصحفيين العراقيين،

اليوم الخميس، الاساءة لمجلس القضاء

الاعلى ورئيسه فائق زيدان، فيما أكدت

انها ستتخذ الاجراءات المناسبة بحق كل

من يتجاوز او يستهدف القضاء في العراق.

وقالت النقابة في بي

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