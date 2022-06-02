عبر الانبار.. عاصفة ترابية تدخل العراق (فيديو)

2022/06/02 | 15:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضربت عاصفة ترابية جديدة، اليوم

الخميس، الأراضي العراقية، بعد ما وصلت

إلى محافظة الأنبار.

ويشهد العراق في عموم مناطقه، وخاصة في

غرب ووسط البلاد، عواصف ترابية طيلة

فصول السنة، بسبب تأثره بتغير المناخ

و

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