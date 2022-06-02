تداول اكثر من مليار سهم في سوق العراق للاوراق المالية خلال يوم واحد

2022/06/02 | 15:46 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

اعلن سوق العراق للأوراق المالية يوم الخميس، عن تداوله أكثر من مليار سهم بقيمة مالية تجاوزت الملياري دينار.

وقال السوق في تقرير إن “عدد الشركات المتداولة أسهمها اليوم الخميس بلغ 35 شركة مساهمة فيما لم تتداول أسهم 48 شركة بسبب عدم تلاقي اسعار أوامر الشراء مع أوامر البيع فيما بلغ عدد الشركات المتوقفة 14 شركة لعدم تقديم الإفصاح من أصل 103 شركات مدرجة في السوق”.

واضاف ان “عدد الأسهم المتداولة بلغ مليارا و223 مليونا سهم بقيمة مالية بلغت مليارين و114 مليون دينار من خلال تنفيذ 609 صفقة”، مشيرا الى أن “مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق على 571.62 نقطة”.

واشار الى ان عدد الأسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين في السوق بلغ 228 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 271 مليون دينار من خلال تنفيذ 52 صفقة على أسهم 3 شركات، فيما بلغ عدد الأسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين في السوق 159 مليون سهم بقيمة بلغت 501 مليون دينار من خلال تنفيذ 189 صفقة على أسهم 5 شركات.

واوضح ان اكثر الشركات ربحية هي شركة مصرف الموصل وبتغيير بلغ 9.09% ، تليها شركة الامين للتأمين وبتغيير بلغ 9.09%، فيما كانت أكثر الشركات خسارة هو انتاج الالبسة الجاهزة وبنسبة 9.93- %، تليها شركة مصرف الخليج وبنسبة تغيير بلغ 6.25 – %.

وينظم سوق العراق للأوراق المالية خمس جلسات تداول أسبوعيا من الأحد الى الخميس، ومدرج فيه 103 شركات مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق.‏

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