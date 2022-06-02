بيان جديد للتربية النيابية بشأن تسريب الأسئلة: خيانة عظيمة

2022/06/02 | 15:57 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلابنا وذويهم سيفقدون ثقتهم في المؤسسة التربوية والتعليمية.

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