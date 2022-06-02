نائب: الأسئلة أرسلت قبل أسبوع من إجراء الإمتحان.. والوزارة “لا تعليق”

2022/06/02 | 16:00 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

كشفت عضو لجنة التربية النيابية، نداء حسن ماضي، يوم الخميس، أن وزارة التربية أرسلت الأسئلة الوزارية قبل أسبوع من موعد امتحانات الصف الثالث المتوسط، في حين أنه يجب إرسالها في يوم الإمتحان.

وقالت ماضي لوكالة خبر برس (واخ) ان “وزارة التربية سلّمت الأسئلة الإمتحانية إلى مديريات التربية قبل أسبوع من موعد إجراء الإمتحانات، في حين أن السياق المعمول به هو إرسالها في يوم الامتحان الى المراكز الامتحانية”.

وأشارت إلى أن “تسريب الأسئلة حدث في إحدى المديريات العامة للتربية، وخروقات تسريب الأسئلة الامتحانية نوّهنا اليه سابقاً، عندما تم تسريب أسئلة امتحانات الصف السادس الابتدائي لمادتي التربية الإسلامية واللغة العربية، وتم إتخاذ الإجراء اللازم في حينها.



مضيفة “نستغرب اليوم من إعادة تسريب أسئلة امتحانات الثالث المتوسط”.

وتابعت ماضي “قيل انه تم تسريب أسئلة امتحان مادة اللغة الانجليزية، إلا ان وزارة التربية نفت ذلك، لكن اليوم تم تسريب أسئلة مادة الرياضيات في وقت مبكر جداً، ولذلك بادرت الوزارة الى تأجيل الامتحانات حتى إشعار آخر”.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة التربية العراقية تأجيل امتحان مادة الرياضيات للصف الثالث المتوسط.

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب، ورد لوكالة خبر برس (واخ)، أن التأجيل جاء “لأسباب فنية طارئة تخص أعمال التقويم والامتحانات”.

وعلى إثر ذلك اصدر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، توجيها بتشكيل لجنة تحقيقية خاصة لإجراء تحقيق كامل في تسريبات أسئلة الامتحانات الوزارية.

كما ترأس النائب الاول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، اجتماعا مع لجنة التربية النيابية، للوقوف على ملابسات قضية تكرار تسريب الأسئلة الإمتحانية للصف الثالث المتوسط.

وامتنع وزير التربية العراقي علي حميد الدليمي عن التعليق على موضوع تسريب أسئلة الامتحانات للصف الثالث المتوسط اليوم الخميس، وذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده الوزير الاتحادي في أربيل مع وزير التربية بإقليم كردستان آلان حمه سعيد.

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