2022/06/02 | 16:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع

أوصت اللجنة الوزارية لـ"أوبك+"، اليوم الخميس، بزيادة الإنتاج 648 ألف برميل يومياً في آب المقبل.

ونقلت رويترز عن مصادر قولها إن "اللجنة الوزارية لـ"أوبك+" أوصت بزيادة الإنتاج 648 ألف برميل يومياً في آب المقبل".

وهبطت العقود الآجلة للخام الأميركي على ضوء قرار أوبك+ نحو 4 دولارات لتصل إلى 111.26 دولارا للبرميل.

المصدر: رويترز

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