التربية النيابية تقع على أسباب تسريب الأسئلة الامتحانية.. تفاصيل

2022/06/02 | 16:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

اعلن عضو لجنة التربية النيابية جواد الغزالي، اليوم الخميس، عن تشكيل لجنة تحقيقية لمحاسبة المتورطين بتسريب اسئلة امتحانات الثالث متوسط.

وقال الغزالي في تصريح لـ (بغداد اليوم)، إن "لجنة التربية النيابية ستعقد اجتماعاً اليوم لبحث تداعيات قضية تسريب الأسئلة الامتحانية ولتشكيل لجنة تحقيقية من قبل لجنة التربية بالتعاون مع وزارة التربية للوصول الى الحقيقة ومحاسبة المتورطين بهذه القضية".

وأضاف، أن "اسباب هذه الخروقات هو ضعف الرقابة وعدم تطبيق القوانين بحق من تسول له نفسه في بيع ضميره".

وتابع الغزالي ان "العراق كان من الدول المتقدمة في مجال التعليم ولكن في الآونة الأخيرة حصل انحدار كبير في هذا المجال"، مشيراً إلى أن "لجنة التربية جادة في تقصي الحقائق بشأن ما حصل من تسريب للأسئلة وضمان عدم تكراره".

وكانت وزارة التربية، أعلنت اليوم الخميس، عن تأجيل امتحانات الثالث متوسط، والتي من المقرر ان تنفذ اليوم.

الى ذلك أعلنت مصادر إخبارية، بان سبب التأجيل هو لتسرب الأسئلة الى الطلبة قبل الامتحان المقرر اجراءه اليوم.

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