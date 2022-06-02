محافظة بغداد تحدد الحصة الوقودية للمولدات خلال الشهر الحالي

2022/06/02 | 16:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حددت محافظة بغداد، اليوم الخميس، الحصة الوقودية للمولدات خلال شهر حزيران الجاري، بعد التنسيق مع شركة توزيع المنتجات النفطية.





وقال معاون محافظ بغداد لشؤون الطاقة قيس عبيد الكلابي، في بيان تلقته (بغداد اليوم) إنه "تم تحديد حصة المولدات الحكومية والاهلية من الكاز لشهر حزيران الجاري "السادس"، بـ 20 لتر لكل واحد (kva) لمن يمتلك دفتر وقودي، مشيرا الى انه تم اضافة ( 3 ) لترات كحصة اختيارية من الكاز لكل واحد ( KVA )، لإصحاب المولدات الراغبين بزيادة حصتهم، وفي حالة احتياجهم لهذه الحصة، والتي يمكن استلامها من معامل الاسفلت الى حددتها شركة توزيع المنتجات النفطية – هيأة توزيع بغداد، وحسب الرقعة الجغرافية".

ودعا الكلابي، اصحاب المولدات المستلمين حصصهم الوقودية في شهر حزيران، الى "مراجعة شركة توزيع المنتجات النفطية في بغداد، لاستلام الحصة المتبقية والبالغة ( 3 ) لترات عن كل واحد ( KVA)، بعد إكمال الاجراءات القانونية بهذا السياق".

وشدد معاون محافظ بغداد لشؤون الطاقة، على "ضرورة متابعة عمل المولدات من قبل الوحدات الادارية، ومحاسبة المقصرين، لاسيما بعد التسهيلات التي منحتها شركة توزيع المنتجات النفطية في بغداد، بشأن الحصص الوقودية".ونشرت (بغداد اليوم)، امس الأربعاء، مقطع فيديو لإضراب عدد من اصحاب المولدات الأهلية، في محافظة ديالى بعد ورود تهديدات باعتقالهم في حال عدم تشغيل مولداتهم، وسط شكوى تقدموا بها تتعلق بارتفاع اسعار الوقود الى 180 الف للبرميل الواحد. وبين احد اصحاب المولدات الأهلية لـ (بغداد اليوم) ان "الإضراب يأتي لمصلحة المواطنين بالمرتبة الاولى، اذ اننا نبحث عن سبب عدم توفير مادة (الكاز) بالسعر المناسب".واكد انه "في حال لو توفر الحكومة الحل المناسب فأن اصحاب المولدات سيستمرون بامتناعهم عن التشغيل وتوفير الكهرباء للمواطنين".يذكر ان مشاهد احتجاجات اصحاب المولدات الأهلية ليست بالجديدة، اذ ان قدوم فصل الصيف بالعراق، يمثل أزمة اعتاد عليها المواطنون العراقيون لتكرار الاخفاقات الحكومية بتوفير مادة الكاز لأصحاب المولدات الأهلية، الامر الذي ينعكس سلباً على المواطن في آخر المطاف.لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

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