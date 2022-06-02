قرداحي يعيد التأكيد على موقفه من حرب اليمن: كنت أقول الحق

2022/06/02 | 16:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعاد وزير الإعلام اللبناني السابق، جورج قرادحي، التأكيد على موقفه من حرب اليمن بوصفها بـ"العبثية" بعد قرار تمديد الهدنة بين الأطراف اليمنية المتنازعة مشيرا إلى أنها تبشر بوقف دائم للحرب

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