"هستيريا" الدولار توقع اللبنانيين في فوضى الأسعار.. الاتجاه صعوداً فقط

2022/06/02 | 16:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعيش اللبنانيون كابوس فوضى الأسعار التي تُرافق الدولار بارتفاعه وتتغافله عند هبوطه، حتى باتت خيالية، في وقت انخفضت فيه القدرة الشرائية للمواطنين بصورة دراماتيكية.

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