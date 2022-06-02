2022/06/02 | 16:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هبط المؤشر نيكي للأسهم اليابانية الخميس من أعلى مستوياته في 6 أسابيع متبعا خطى الأسهم الأميركية وسط مخاوف بشأن ارتفاع التضخم العالمي.

وخسر المؤشر نيكي الياباني بـ 0.16% ليغلق عند 27413.88 نقطة لكنه انتعش عن أدنى مستوياته خلال اليوم البالغ 27251.24 نقطة، وكان المؤشر قد أغلق في الجلسة السابقة على 27457.89 نقطة وهو أعلى مستوياته منذ 21 أبريل.

وتقاربت أعداد الأسهم الرابحة والأسهم الخاسرة فهبطت أسعار 113 سهما من 220 سهما مدرجة على المؤشر في حين صعدت أسعار 108 أسهم.

ا ف ب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شركة “بلاي ستيشن” تهبط بأسهم اليابان) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شركة “بلاي ستيشن” تهبط بأسهم اليابان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).