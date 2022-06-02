انتشال جثة مجهولة الهوية داخل مشروع قناة الجيش في بغداد

2022/06/02 | 16:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بالعثور على جثة مجهولة الهوية داخل مشروع قناة الجيش في بغداد.وأبلغ المصدر، وكالة ايرث نيوز، أنه “تم انتشال جثة شاب يبلغ من العمر 30 عاما مجهول الهوية ضمن منطقة صليخ سبع ابكار مشروع قناة الجيش بالتحديد”.وأضاف، أن “الجثة ليس عليها آثار تعذيب أو إطلاق عيارات […]

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