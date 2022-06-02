الكاظمي يؤكد السعي إلى توسيع نطاق عمل الاتفاق الإطاري مع الصين

2022/06/02 | 16:28 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اهتمام الحكومة بتطوير العلاقات الثنائية مع الصين، والتأسيس لشراكات حقيقية طويلة الأمد بمختلف المجالات.

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