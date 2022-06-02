يا وغد البعوضة تعيش على مص الدماء لكنها بالدماء تموت - مليكة طيطان

2022/06/02 | 16:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مليكة_طيطان تدوينة بعمر 4 سنوات أعيد نشرها.



بكل جرأة أفل الحزب ...لكن يستحيل غسل المخ باسم التحالف .



************************* دم الشهيد بيننا ...د ماء الشهيد سألت وديانا ذات ظهيرة أمام أبواب قدسنا وصلت هامتهم سقف قبة صخرة أكدال ...رغم أن المقاس صيغ مناسبا للرواد من ينهي ؟ من يحاول أن يفرغ فينا الجمود والنسيان على ذلك الموجود كوابس اللهو المؤقت أو المحدد بسقف ارتباط أ ......





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