زيلينسكي: القوات الروسية سيطرت على 20% من أراضي أوكرانيا

2022/06/02 | 16:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، أن القوات الروسية باتت تسيطر على نحو خُمس أراضي بلاده، بما في ذلك شبه جزيرة القرم والأراضي الخاضعة لسيطرة الانفصاليين الموالين لموسكو منذ عام 2014.وقال زيلينسكي أمام النواب في لوكسمبورغ: “اليوم هناك نحو 20% من أراضينا تحت سيطرة المحتلّين”.وتضيق القوات الروسية الخناق على […]

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