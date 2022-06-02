ميسي بعد التتويج: قاتلنا أمام منتخب رائع وانتصرنا

2022/06/02 | 16:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع أكد نجم المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي أن مباراة منتخب بلاده بطل كوبا أميركا أمام بطل أوربا إيطاليا للظفر بكأس "فيناليسيما" كانت قتالاً أمام منتخب رائع في ملعب رائع.وتمكنت الأرجنتين من الفوز على إيطاليا بـ (3) أهداف نظيفة في المباراة التي احتضنها ملعب ويمبلي، أمس الأربعاء.وجاءت أهداف منتخب "راقصي التانغو" عبر لاوتارو مارتينيز وأنخيل دي ماريا وباولو ديبالا في الدقائق 28 و45+1 و90+4، وكان هدفان منهما بصناعة ميسي.ونقل الحساب الرسمي لمنتخب الأرجنتين عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، تصريحات لميسي قال فيها: "كانت مباراة نهائية جميلة، مليئة بالأرجنتينيين، ما عشناه هنا في ويمبلي كان رائعاً في ملعب رائع".وأضاف، "كنا نعلم أنها ستكون مباراة رائعة، ومكانا رائعاً للفوز بالبطولة".واختتم ميسي تصريحاته، قائلاً: "جئنا إلى هنا لكي نقاتل ضد أي فريق وانتصرنا، وكان اختبارا جيداً لأن إيطاليا منتخب رائع".

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