نائب يتحدث عن مسلسل

2022/06/02 | 16:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغدادتحدث النائب عن دولة القانون محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، عن مسلسل الفشل والفساد في العراق مستشهدا بعدد من الاحداث التي شهدتها البلاد خلال الساعات الماضية.

وقال السوداني في "تغريدة" له بتويتر تابعتها (بغداد اليوم): "تصريح وزير الداخلية بعدم امتلاكه أي صلاحية امنية، وتقرير النزاهة بوجود 4 ترليون دينار مهدورة في سوق العملة وإعلان وزارة العمل عن 11 مليون عراقي تحت خط الفقر، وتسريب الأسئلة وتأجيل الامتحانات والإساءة للقضاء عبر قناة الدولة الرسمية، صور من مسلسل الفشل والفساد في البلاد".

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