محمد صلاح يكسر صمته لأول مرة بعد خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا.. فماذا قال؟

2022/06/02 | 16:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كسر اللاعب المصري لنادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، صمته لأول مرة بعد نهائي دوري أبطال أوروبا، وعبر عن أمنياته بأن يستبدل كل الجوائز الفردية التي حصل عليها هذا الموسم بإعادة تلك المباراة

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