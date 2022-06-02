ناشطون يلوحون بتظاهرات كبرى في كردستان

2022/06/02 | 16:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/السليمانية..لوح عدد من الناشطين بإقامة تظاهرات كبيرة في السليمانية ، بسبب استمرار سوء الأوضاع الخدمية والاقتصادية في المدينة.وقال الناشط عثمان خالد في حديث لوكالة /المعلومة/ إن “الأوضاع في السليمانية تسوء بشكل كبير، خاصة مع ارتفاع سعر الوقود، وتأخر صرف الرواتب، ونقص الأدوية والأجهزة الطبية”.وأضاف أن “هذه المشاكل شكلت تذمرا شعبيا، ولا يمكن […]

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