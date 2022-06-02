انتشال جثة مجهولة الهوية من قناة الجيش شرقي بغداد

2022/06/02 | 16:39 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني، اليوم الخميس، بانتشال جثة مجهولة الهوية من مشروع قناة الجيش شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، انه "تم انتشال جثة شاب يبلغ من العمر ٣٠ عام مجهول الهوية ضمن منطقة صليخ سبع ابكار مشروع قناة الجيش بالتحديد".واضاف ان "الجثة ليس عليها اثار تعذيب او اطلاق عيارات نارية"، موضحا انه "من المحتمل انه غرق اثناء السباحة من فترة طويلة".

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