هجوم مزدوج يستهدف قاعدة للجيش التركي شمالي العراق

2022/06/02 | 16:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرضت قاعدة للجيش التركي في شمالي العراق، الخميس، لهجوم مزدوج بطائرتين مسيرتين، وفقا لما أفاد به مصدر أمني لمراسل "الحرة" في نينوى.

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